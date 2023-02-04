حميدتي: متمسكون بالتوصل لاتفاق سياسي نهائي في السودان
تعهد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، اليوم السبت، ببذل أقصى الجهد للوصول لاتفاق سياسي نهائي، يؤسس لسلطة مدنية تعبّر عن آمال وتطلعات الشعب، مجددا التأكيد على التزام المكون العسكري بـ"التوصل لاتفاق سياسي نهائي".
ورحب دقلو في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك" بالبيان الختامي لمؤتمر جوبا لسلام السودان واستكمال السلام، الذي أنهى أعماله أمس الجمعة، ضمن قضايا العملية السياسية الجارية بين الأطراف السودانية.
وقال دقلو إن "المؤتمر يمثل خطوة مهمة في طريق إكمال القضايا الخمس للمرحلة النهائية للعملية السياسية"، مشيراً إلى أنه "شهد مشاركة واسعة من القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري وحركات الكفاح المسلح، وأصحاب المصلحة من النازحين والمزارعين والرعاة والرُحّل والشباب والنساء".
وأضاف: "سوف تتواصل الجهود لاستصحاب كل فاعل رئيس، يرغب في استقرار البلاد وأمنها، وتحولها للحكم المدني الديمقراطي، خاصة أطراف السلام ممن لم يشاركوا في الورشة".
وقال دقلو: "أجدد التزامنا بالاتفاق الإطاري التزاماً كاملاً لا لبس فيه، فهو يمثل نافذة أمل لشعبنا في هذا الوقت الحرج، وسنعمل أقصى جهدنا للإسراع بخطوات الوصول لاتفاق سياسي نهائي، يؤسس لسلطة مدنية تعبّر عن آمال وتطلعات الشعب السوداني، وتقود المرحلة الانتقالية حتى نصل لانتخابات حرة ونزيهة"، وفق تعبيره.
وانعقد بقاعة الصداقة بالخرطوم، في الفترة من 31 يناير/ كانون الثاني إلى 3 فبراير/ شباط الجاري، مؤتمر "اتفاق جوبا لسلام السودان واستكمال السلام"، كثاني مؤتمرات المرحلة النهائية للعملية السياسية الخاصة بالقضايا الخمس المحددة في "الاتفاق الإطاري"؛ بهدف الوصول إلى اتفاق سياسي نهائي شامل وعادل.
ونُظم المؤتمر بدعوة وتيسير وتسهيل من الآلية الثلاثية، وبمشاركة واسعة وتمثيل معتبر للمكونات السياسية والمدنية والمهنية والقاعدية من أصحاب المصلحة، بحسب البيان الختامي.
وقال البيان الختامي إن "أهم العقبات والتحديات التي واجهت تنفيذ اتفاق السلام، تمثلت في ضعف الإرادة السياسية، وعدم الالتزام بالجداول الزمنية، وتحديد الأولويات، وإجازة القوانين المرتبطة باتفاق السلام، وعدم قيام المؤتمرات الواردة في الاتفاق، وغياب المجلس التشريعي".
كذلك تمثلت التحديات في عدم تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية كاستحقاق للعدالة، وعدم توفير التمويل اللازم لعمليات التنفيذ، وعدم تكوين آلية مراقبة وتقييم التنفيذ.