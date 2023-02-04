حميدتي: متمسكون بالتوصل لاتفاق سياسي نهائي في السودان

تعهد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، اليوم السبت، ببذل أقصى الجهد للوصول لاتفاق سياسي نهائي، يؤسس لسلطة مدنية تعبّر عن آمال وتطلعات الشعب، مجددا التأكيد على التزام المكون العسكري بـ"التوصل لاتفاق سياسي نهائي".

ورحب دقلو في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك" بالبيان الختامي لمؤتمر جوبا لسلام السودان واستكمال السلام، الذي أنهى أعماله أمس الجمعة، ضمن قضايا العملية السياسية الجارية بين الأطراف السودانية.