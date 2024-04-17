3 اتفاقيات للتوقيع.. ميلوني تزور تونس لدفع "خطة ماتي" حول الهجرة

وصلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم إلى تونس في زيارة هي الرابعة لها في أقل من عام، وتبحث ميلوني ملف الهجرة غير النظامية وسبل دفع خطة "ماتي" التي أطلقتها في وقت سابق حول الملف.

وقالت وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء إنّ زيارة ميلوني إلى تونس "هي الرابعة في أقل من عام، والأولى في إطار خطة ماتي".

ويُشار إلى أنّ "خطة ماتي" هي خطة استثمارية أعلنتها ميلوني نهاية يناير الماضي خلال القمة الإيطالية الأفريقية في روما، وتتجاوز قيمتها الأولية نحو 6 مليار دولار، بما في ذلك الضمانات العامة لمشاريع الاستثمار.

ويرافق ميلوني في زيارتها إلى تونس وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي، ووزيرة الجامعات والبحث آنا ماريا بيرنيني، ونائبة وزير الخارجية إدموندو سيريلي.

وأشارت الوكالة الإيطالية إلى أنّ "لقاء ثنائيا لرئيسة الحكومة الإيطالية سيعقد مع الرئيس التونسي قيس سعيّد، وبالتوازي مع ذلك، سينتظم اجتماع الوزراء الإيطاليين مع نظرائهم التونسيين، وزير الداخلية كامل الفقي، ووزير الخارجية نبيل عمار، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير".

وبحسب الوكالة الإيطالية فإنّ "هناك ثلاث وثائق مدرجة في إطار خطة ماتي، ستوقع في تونس، الأربعاء، وهي: اتفاق على الدعم المباشر لموازنة الدولة التونسية في مجال كفاءة الطاقة من المصادر المتجددة، وخط ائتمان للشركات التونسية الصغيرة والمتوسطة الحجم، ومذكرة تفاهم بين وزير الجامعات والبحث الإيطالي والوزارة التونسية حول معادلة الشهادات الجامعية".