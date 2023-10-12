كاتب إسرائيلي: ندفع ثمن سنوات من الغطرسة

أكد كاتب إسرائيلي أن الإسرائيليين يدفعون ثمن سنوات من الغطرسة، بعد عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس، السبت الماضي، على إسرائيل.

وقال الكاتب يوفال هاراري في مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن هناك الكثير مما يستحق الانتقاد بشأن الطريقة التي تخلت بها إسرائيل عن محاولة صنع السلام مع الفلسطينيين واحتجزت ملايين الفلسطينيين لعقود من الزمن تحت الاحتلال.

وأضاف الكاتب بأن التفسير الحقيقي لخلل إسرائيل هو الشعبوية وليس أي انحراف أخلاقي مزعوم. حيث كانت إسرائيل، ولسنوات عديدة، يحكمها رجل شعبوي قوي، بنيامين نتنياهو، وهو عبقري في العلاقات العامة ولكنه رئيس وزراء غير كفء.

ويقول الكاتب إن نتنياهو فضل مراراً وتكراراً مصالحه الشخصية على المصلحة الوطنية، وبنى حياته المهنية على تقسيم الأمة على نفسها.

وقام بتعيين أشخاص في مناصب رئيسة على أساس الولاء أكثر من المؤهلات، وكان يُنسب إليه الفضل في كل نجاح في حين أنه لم يتحمل أبدا المسؤولية عن الإخفاقات، ويبدو أنه لا يولي أهمية تذكر لقول الحقيقة أو سماعها.