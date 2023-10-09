خبراء روس لـ"إرم نيوز": تل أبيب ستأخذ نصيب كييف من الدعم الأمريكي
رأى خبراء روس أن استمرار التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين لفترة أطول، سيكون له تأثير على الدعم العسكري الغربي لكييف مقابل دعم تل أبيب.
وأشار الخبراء في الوقت الوقت إلى أن استمرار التصعيد سيذهب بالمنطقة إلى مراحل خطرة قد يصعب حلها مستقبلًا.
وقال المحلل السياسي إيغور نارجني في تصريحات لـ"إرم نيوز" حول شروع الولايات المتحدة الأمريكية بدعم "تل ابيب" عسكريًّا، إن "الدعم الأمريكي لكييف تراجع حتى قبل قبل اندلاع الحرب بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لكن هذا سيؤثر بالطبع على دعم أوكرانيا، فهناك جبهة جديدة فتحت وعلى الغربيين أن يدعموها بكل قوتهم".
وأضاف نارجني: "في حال استمرار الصراع (بين الفلسطينيين والإسرائيليين) سيكون هناك دعم أكبر، وهو ما سيؤثر على مقدار الدعم المقدم لكييف لكن دعمها لن يتوقف".
وأوضح أن "الصراع في أوكرانيا يختلف تمامًا عن الصراع في غزة، من بضع زوايا، فأهداف المعركة مختلفة وعمر الصراع طويل، وهناك تجارب كثيرة نجحت فيها الوساطات لوقف التصعيد، لكن في أوكرانيا يقاتل حلف الناتو روسيا، وكييف مجرد أداة في هذه الحرب، وليست طرفًا مستقلًا".
بدوره، رأى الخبير في الشؤون الدولية مكسيم كوزمين في حديثه لـ"إرم نيوز" أن "الدعم وطريقته مختلفة بين إسرائيل وأوكرانيا؛ حيث تتلقى تل أبيب دعمًا طويل الأمد منذ تأسيسها وهناك تعاون عسكري كبير مع واشنطن".
وأضاف كوزمين: "هذا يعني أن الدعم مختلف من الناحية العسكرية، لكن إذا قلنا إن الدعم لكييف سيقل، أعتقد أنه سيقل حكمًا بعيدا عن الحرب بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فهناك سقف للدعم".
موقف روسي مختلف عن الغرب
وحول موقف روسيا من الصراع الدائر أضاف أن "موسكو تتعامل بحيادية مع الطرفين ولطالما دعت لحل القضية بطريقة سلمية بقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية تعيش جنبًا إلى جنب مع دولة إسرائيل".
وفيما يخص اختلاف نمط الحديث الروسي عن نظيره الغربي تجاه ما يجري حاليًّا بين الفلسطينيين والإسرائيليين أشار إلى أنه "من حيث القاعدة الأساسية للصراع العربي الإسرائيلي، يتفق العالم كله على ما أقرته الأمم المتحدة ومجلس الأمن حول هذا الصراع، وروسيا تنطلق من هذا المنطلق".
واستدرك قائلًا: "لكن وفي ظل السعي لإيقاف إراقة الدماء يجب الرجوع الى السبب الرئيس وهو عدم حل المشكلة الفلسطينية إلى يومنا هذا، وهو ما أشار إليه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن المشكلة الأساسية لم تحل بعد على الرغم من وجود قرارات مباشرة وواضحة لا لبس فيها من مجلس الأمن الدولي، بين إسرائيل وفلسطين، بما في ذلك اتفاقي أوسلو ومدريد، ومبادرة السلام العربية".
دور روسي في ظل رفض غربي
ولفت الخبير في الشؤون الدولية مكسيم كوزمين، حول قدرة موسكو على حل الصراع الحاصل في ظل العلاقة غير الودية التي تجمع الغرب مع روسيا إلى أنه "لدى موسكو الإمكانيات ولها علاقات متزنة مع الجانب الإسرائيلي والجانب الفلسطيني وحتى العربي، لكنَّ هناك احتكارًا لهذه القضية من قبل الولايات المتحدة منذ عقود".
وأضاف: "لطالما دعت موسكو لعقد اجتماعات بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو لإيجاد حل للصراع، وكان يواجه بالرفض حيث إن تل أبيب تخشى من الانزعاج الغربي في حال كان لموسكو يد في حل القضية".
وبين أن "الوضع الآن معقد أكثر من السابق، وهناك قطيعة بين روسيا وبعض الدول الغربية وأمريكا، ولا أعتقد أن الوقت مناسب لتطرح موسكو نفسها كمنصة لحل الصراع".
وختم: "لكن في نفس الوقت لن تترك الوضع دون مراقبة خاصة أن روسيا عضو دائم في مجلس الأمن، وتربطها في الوقت ذاته علاقات طيبة في الشرق الأوسط".