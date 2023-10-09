خبراء روس لـ"إرم نيوز": تل أبيب ستأخذ نصيب كييف من الدعم الأمريكي

رأى خبراء روس أن استمرار التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين لفترة أطول، سيكون له تأثير على الدعم العسكري الغربي لكييف مقابل دعم تل أبيب.

وأشار الخبراء في الوقت الوقت إلى أن استمرار التصعيد سيذهب بالمنطقة إلى مراحل خطرة قد يصعب حلها مستقبلًا.

وقال المحلل السياسي إيغور نارجني في تصريحات لـ"إرم نيوز" حول شروع الولايات المتحدة الأمريكية بدعم "تل ابيب" عسكريًّا، إن "الدعم الأمريكي لكييف تراجع حتى قبل قبل اندلاع الحرب بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لكن هذا سيؤثر بالطبع على دعم أوكرانيا، فهناك جبهة جديدة فتحت وعلى الغربيين أن يدعموها بكل قوتهم".

وأضاف نارجني: "في حال استمرار الصراع (بين الفلسطينيين والإسرائيليين) سيكون هناك دعم أكبر، وهو ما سيؤثر على مقدار الدعم المقدم لكييف لكن دعمها لن يتوقف".