"خدعة إستراتيجية".. كيف نجحت عملية طوفان الأقصى في اختراق الحصون الإسرائيلية المنيعة؟

يبدو أن الإجابة عن السؤال الأكثر إلحاحًا في إسرائيل والعالم بدأت تتكشف، على لسان مسؤولين أمنيين إسرائيليين.

كيف فشلت أجهزة الأمن الإسرائيلية المخيفة في وقف هجوم حماس؟

معلومات صادمة جديدة كشفها مسؤولون أمنيون إسرائيليون، عن سبب الإخفاق المخابراتي الكبير، والذي أدى لأسوأ اختراق للدفاعات الإسرائيلية منذ نصف قرن.

أولى هذه المعلومات والتي أوردها تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، أنه وقبل وقت قصير من تدفق المهاجمين، اكتشفت المخابرات الإسرائيلية زيادة في نشاط بعض شبكات المسلحين في غزة.

وبعد إدراكها أن شيئًا غير عادي يحدث، أرسلت تنبيهًا إلى الجنود الإسرائيليين الذين يحرسون الحدود مع القطاع

لكن التحذير لم يتم تنفيذه، إما لأن الجنود لم يفهموه أو لأنهم لم يقرأوه من الأساس.

أما المعلومة الثانية فهي أنه بعد فترة وجيزة، أرسلت حماس طائرات دون طيار لتعطيل بعض محطات الاتصالات الخلوية وأبراج المراقبة التابعة للجيش الإسرائيلي على طول الحدود، ما منع الضباط المناوبين من مراقبة المنطقة عن بعد بكاميرات الفيديو.

ثم دمرت الطائرات دون طيار أيضًا مدافع رشاشة يتم التحكم فيها عن بعد والتي كانت تعتبر وسيلة رئيسة لردع الهجوم البري؛ ما سهل تفجير أجزاء من السياج الحدودي وهدمه في عدة مواقع بسهولة مدهشة.

لم يتوقف الأمر عند ذلك الحد، بل توالت سلسلة الهفوات المخابراتية والعملياتية القاتلة، بحسب أربعة من كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين ومن أبرزها:

أوَّلًا:

فشل ضباط المخابرات في مراقبة قنوات الاتصال الرئيسة التي يستخدمها المهاجمون الفلسطينيون.

ثانيًا:

الاعتماد المفرط على معدات مراقبة الحدود التي يسهل على المهاجمين إيقافها؛ ما يسمح لهم بمداهمة القواعد العسكرية وقتل الجنود في أسرَّتهم.

ثالثًا:

تجميع القادة في قاعدة حدودية واحدة تم اجتياحها في المرحلة الأولى من التوغل؛ ما أعاق التواصل مع بقية القوات المسلحة، أو إيصال خطورة الوضع في المرحلة الأولى إلى القيادة العسكرية العليا في تل أبيب.

المثير هنا أيضًا، بحسب القادة الإسرائيليين، هو لجوء قادة عسكريين بحماس إلى خداع إستراتيجي، عندما تداولوا على قنوات اتصال خاصة، يعلمون أنها مراقبة، عدم اعتزامهم شن أي هجوم ضد إسرائيل في الوقت الراهن، وهو ما كانت الأجهزة الإسرائيلية مستعدة لتصديقه.

ويبدو أن خطة الخداع قد نجحت، لدرجة أن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنجبي، قال في مقابلة إذاعية قبل ستة أيام من الهجوم: "إن حماس منضبطة للغاية وتتفهم عواقب المزيد من التحدي".

مدى كارثية الفشل يلخصه وصف المسؤول الكبير السابق في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يوئيل جوزانسكي الذي قال:

" أنفقت إسرائيل المليارات والمليارات على جمع المعلومات الاستخبارية عن حماس.. ثم، في ثانية واحدة، انهار كل شيء مثل قِطع الدومينو