هيئة بحرية: انفجار قرب سفينة جنوبي المخا في اليمن
قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إنها تلقت بلاغًا عن وقوع حادث على بعد 50 ميلًا بحريًّا جنوبي المخا في اليمن.
وأضافت أن السفينة أبلغت عن حدوث انفجار على بعد 100 متر تقريبًا من جانبها الأيمن، وأن السفينة وطاقمها بخير ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.
يذكر أن الجيش الأمريكي أعلن في وقت سابق من اليوم أنه دمر صاروخين مضادين للسفن كانا مُعدين للإطلاق.
يأتي ذلك وسط استهداف ميليشيا الحوثي لحركة الشحن في البحر الأحمر؛ ما أدى إلى تعطيل حركة الملاحة العالمية.