من سلة غذاء إلى أرض محروقة.. خطر المجاعة يهدد السودانيين

وبات قصف المدنيين وتدمير البنى التحتية والاغتصاب والنهب والتهجير القسري والقرى المحروقة، جزءا من الواقع اليومي للسودانيين.

وفي مطلع مارس/ آذار، حذر برنامج الأغذية العالمي كذلك من أن الحرب في السودان "يمكن أن تتسبب بأكبر أزمة جوع في العالم".

ولم يعد القطاع الزراعي، الذي كان يوفر أكبر عدد من فرص العمل في البلاد، ويعد مخزن حبوب أفريقيا، سوى أراض محروقة.

ويؤكد إدي رو أن "60% من السودانيين يعتمدون على الزراعة لكسب الرزق، ولكن مع نشوب الحرب هجرت عائلات عديدة مزارعها".

في ولاية الجزيرة المعروفة بخصوبة تربتها، خرج 250 ألف هكتار من الأراضي الزراعية من الخدمة، ما أدى إلى انخفاض بنسبة 70% في إنتاج السودان من القمح الذي كان يبلغ 800 ألف طن سنويا.

ويقول صالح عبد الماجد، المزارع بمشروع الجزيرة، أكبر مشروع مروي في البلاد: "نزحنا من قريتنا وليس هناك أفق لعودتنا الآن، فكيف نبدأ الموسم الزراعي؟".

المشكلة نفسها يواجهها حامد علي، المزارع في قرية قريبة من مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، والذي صرح بالقول: "لا نستطيع الخروج من القرية، فكيف نصل إلى مزارعنا لنحضرها للموسم الزراعي؟".

ويؤكد محمد عبد الباقي، المزارع بمشروع الجزيرة، أنه لا يستطيع كذلك "الوصول إلى الأسواق لشراء البذور أو الأسمدة أو الوقود للآلات الزراعية، بل لا نستطيع الوصول إلى أرضنا، وإن لم تتوقف هذه الحرب فلن نزرع".

وفي مختلف أنحاء البلاد، لا يزال 37% فقط من الأراضي مزروعة، وفق مركز الأبحاث "فكرة"، بسبب هذه الأوضاع.

ففي ولاية القضارف (شرقا) على سبيل المثال يقول محمد سليمان الذي يزرع الذرة، وهي الغذاء الرئيسي للسكان هناك: "غالبية الشركات التي لديها المدخلات الزراعية والأسمدة والمبيدات توقفت عن العمل".