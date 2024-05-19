فصائل عراقية تعلن قصف "هدف حيوي" في إيلات

أعلنت فصائل عراقية مسلحة تطلق على نفسها "المقاومة الإسلامية في العراق"، اليوم الأحد، مهاجمة هدف وصفته بالحيوي في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل بالطيران المسير.

وقالت الفصائل في بيان، إنها استهدفت فجر اليوم هدفًا حيويًّا في أم الرشراش (إيلات) بواسطة الطيران المسير.

ولم يعط بيان المقاومة الإسلامية في العراق، وهي تحالف لفصائل وجماعات عراقية مسلحة موالية لإيران، أيَّ تفاصيل أخرى عن الخسائر التي خلفها الهجوم. وأضافت، أنها ستواصل عمليات القصف على إسرائيل.

وكثفت هذه الفصائل من هجماتها على إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة بعد هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر، وبدء إسرائيل حربًا على غزة إثر ذلك.