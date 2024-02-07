الأمم المتحدة تطلق نداءً لجمع 4.1 مليار دولار لمساعدة السودان

وجهت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، نداءً لجمع 4.1 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية للمدنيين الذين يئنون تحت وطأة الحرب في السودان، وكذلك أولئك الذين فروا إلى دول مجاورة.

دمَّرت الحرب المستمرة منذ عشرة أشهر بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، البنية التحتية للبلاد، وترتبت عليها تحذيرات من المجاعة ونزوح الملايين داخل البلاد وخارجها.

وتقول الأمم المتحدة إن نصف سكان السودان، أي نحو 25 مليون شخص، يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية والحماية، في حين فرَّ أكثر من 1.5 مليون إلى جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان.