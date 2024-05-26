هيئة البث الإسرائيلية: تل أبيب مستعدة لفتح معبر رفح إذا طالبتها القاهرة بذلك

نقلت هيئة البث الإسرائيلية على لسان مصادر أمنية، الأحد، أن تل أبيب مستعدة لفتح معبر رفح أمام شاحنات المساعدات، لو طالبتها القاهرة بذلك.

وقالت المصادر، إن إسرائيل لن تعارض طلبا من هذا النوع، بل أنها على استعداد لسحب قواتها من المعبر.

وتحت وطأة قرار محكمة العدل الدولية، الداعي لوقف الحرب الإسرائيلية في مدينة رفح، تحاول تل أبيب إعادة مواءمة عملياتها العسكرية بالمدينة الواقعة جنوبي القطاع، ولا سيما على الصعيد الإنساني، خشية الظهور أمام المجتمع الدولي على أنها لا تلتزم بقرار المحكمة.

وأفرز احتلال المعبر موقفًا مصريًا رافضَا للآليات الجديدة التي تطالب بها إسرائيل، من بينها تعاون الجانبين في إدخال شاحنات المساعدات.