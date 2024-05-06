رفح تحبس أنفاسها خوفا من هجوم إسرائيلي وشيك

تحبس مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، أنفاسها، خوفا من هجوم إسرائيلي وشيك، بالتزامن مع ترقب انفراجة تحيي المفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل للتوصل لاتفاق هدنة يجنب المدينة خطر الاجتياح.

وشهدت الساعات الأخيرة، تطورات متسارعة في جنوبي قطاع غزة، تحضيرا لعملية إسرائيلية وشيكة لاجتياح رفح، وسط تضاؤل حظوظ التوصل لاتفاق هدنة.

وتزامنت تلك التطورات مع تصريحات متضاربة من الجانبين الإسرائيلي وحركة حماس، حول استمرار المفاوضات بشأن عقد هدنة، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر مصرية أن وفد حماس الذي غادر القاهرة أمس سيعود الثلاثاء لتقديم رده النهائي.

ودعا الجيش الإسرائيلي الإثنين سكان المناطق الشرقية في مدينة رفح إلى إخلائها بعد أسابيع من التهديد بهجوم بري على المدينة.