سموتريتش: على الجيش الإسرائيلي دخول رفح اليوم
دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، لدخول الجيش الإسرائيلي إلى مدينة رفح المكتظة بالنازحين جنوبي قطاع غزة "اليوم".
وقال سموتريتش، زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، في منشور على منصة "إكس" إن "التأخير في دخول رفح وفقدان السيطرة على الأصول الإستراتيجية في القطاع يضر بدولة إسرائيل، ويضر بأهداف الحرب، ويضر بفرصة إعادة المختطفين إلى ديارهم، ويكلفنا الكثير من الدماء".
وأضاف: "يجب على الجيش الإسرائيلي أن يدخل رفح اليوم، وأن يهزم العدو".
ويعد سموتريتش من أبرز الداعمين في الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ عملية عسكرية في رفح، متجاهلًا أي مخاوف وتحذيرات دولية من خطورة هذه الخطوة.
وجاءت تصريحات سموتريتش بالتزامن مع بدء الجيش الإسرائيلي الطلب، الإثنين، من السكان الفلسطينيين "الإجلاء المؤقت" من الأحياء الشرقية لمنطقة رفح. والتوجّه إلى منطقة المواصي جنوب غربي قطاع غزة.