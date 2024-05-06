سموتريتش: على الجيش الإسرائيلي دخول رفح اليوم

وأضاف: "يجب على الجيش الإسرائيلي أن يدخل رفح اليوم، وأن يهزم العدو".

ويعد سموتريتش من أبرز الداعمين في الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ عملية عسكرية في رفح، متجاهلًا أي مخاوف وتحذيرات دولية من خطورة هذه الخطوة.

وجاءت تصريحات سموتريتش بالتزامن مع بدء الجيش الإسرائيلي الطلب، الإثنين، من السكان الفلسطينيين "الإجلاء المؤقت" من الأحياء الشرقية لمنطقة رفح. والتوجّه إلى منطقة المواصي جنوب غربي قطاع غزة.