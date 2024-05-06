الأونروا: سنبقى في رفح لأطول فترة ممكنة

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الاثنين، إنها ستبقى تقدم خدماتها في رفح لأطول فترة ممكنة، مشيرة إلى أن الهجوم الإسرائيلي على المدينة "سيعني المزيد من المعاناة والوفيات بين المدنيين".

وأشارت الوكالة الأممية، في منشور على منصة "إكس"، إلى أن العواقب "ستكون مدمرة" بالنسبة لـ 1.4 مليون فلسطيني.