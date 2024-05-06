الأونروا: سنبقى في رفح لأطول فترة ممكنة
قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الاثنين، إنها ستبقى تقدم خدماتها في رفح لأطول فترة ممكنة، مشيرة إلى أن الهجوم الإسرائيلي على المدينة "سيعني المزيد من المعاناة والوفيات بين المدنيين".
وأشارت الوكالة الأممية، في منشور على منصة "إكس"، إلى أن العواقب "ستكون مدمرة" بالنسبة لـ 1.4 مليون فلسطيني.
وأضافت أونروا أنها "لن تشارك بالإخلاء"، وستحافظ على وجودها في رفح لأطول فترة ممكنة وستواصل تقديم المساعدات المنقذة لحياة الناس.
جاء ذلك بعد أن أعلنت الإذاعة الإسرائيلية العامة، اليوم الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي بدأ بعملية إجلاء المدنيين الفلسطينيين من مدينة رفح، تمهيدًا لإطلاق العملية العسكرية واجتياح المدينة.
ووفقًا لِما أوردته الإذاعة، فإن عمليات الإجلاء تتركز الآن على عدد قليل من المناطق المحيطة برفح، والتي سيتم توجيه الأشخاص الذين يتم إجلاؤهم منها إلى مدينتي الخيام في خان يونس والمواصي القريبتين.