لماذا تأخر الردّ اللبناني على الورقة الفرنسية؟

ردّ لبنان رسميا على الورقة الفرنسية الداعية إلى تسوية الأوضاع الأمنية على الحدود مع إسرائيل، والتي كانت الحكومة اللبنانية تسلمتها من السفارة الفرنسية في بيروت قبل نحو شهرين.

وورد في الردّ تأكيد الحكومة التزامها التطبيق الفوري للقرار 1701 بمعنى التزام الحل الدبلوماسي والإصرار، في المقابل، على طلب التزام إسرائيل تنفيذ موجبات هذا القرار.

وكان وزير الخارجية عبدالله بوحبيب كشف من مقر الرئيس برّي في عين التينة، أنه سلّم رسالة من الدولة اللبنانية، للسفير الفرنسي في بيروت هيرفيه ماغرو.

وتضمن الرد اللبناني "تأكيد التزام لبنان بالقرار 1701، ودعوة المجتمع الدولي إلى العمل المساعد على التطبيق الشامل لهذا القرار، وضرورة توفير الدعم اللازم للجيش اللبناني لتمكينه من أداء مهمته إلى جانب قوات اليونيفيل، مع التشديد على عودة النازحين اللبنانيين إلى بلداتهم".