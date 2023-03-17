رياض سلامة لمحققين أوروبيين: لم يدخل حسابي الخاص أي مال من مصرف لبنان

قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، إنه أبلغ محققين أوروبيين في جلسة قضائية في بيروت اليوم الجمعة، أنه "لم يتم تحويل أي أموال عامة إلى شركة فوري التي يملكها شقيقه، وإنه لم تدخل أي أموال من البنك المركزي إلى حسابه الشخصي".

وأضاف رياض سلامة في بيان: "أكدت خلال الجلسة على الأدلة والوثائق التي كنت تقدمت بها إلى القضاء في لبنان والخارج مع شرح دقيق لها".