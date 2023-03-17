رياض سلامة لمحققين أوروبيين: لم يدخل حسابي الخاص أي مال من مصرف لبنان
قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، إنه أبلغ محققين أوروبيين في جلسة قضائية في بيروت اليوم الجمعة، أنه "لم يتم تحويل أي أموال عامة إلى شركة فوري التي يملكها شقيقه، وإنه لم تدخل أي أموال من البنك المركزي إلى حسابه الشخصي".
وأضاف رياض سلامة في بيان: "أكدت خلال الجلسة على الأدلة والوثائق التي كنت تقدمت بها إلى القضاء في لبنان والخارج مع شرح دقيق لها".
تبين من الكشوفات أن حسابي الشخصي في مصرف لبنان غير مرتبط بالحسابات التي تودع فيها الأموال العائدة إلى المصرف ولم تحول إلى حسابي أموال من المصرف.
رياض سلامة
وتابع: "يتبين من هذه الكشوفات أن حسابي الشخصي في مصرف لبنان غير مرتبط بالحسابات التي تودع فيها الأموال العائدة إلى المصرف ولم تحول إلى حسابي أموال من مصرف لبنان".
ويخضع رياض سلامة، الذي يدير البنك المركزي منذ 1993، وشقيقه رجا للتحقيق في لبنان وفي خمس دول أوروبية على الأقل للاشتباه في اختلاس مئات الملايين من الدولارات من أموال الدولة.
وينفي الشقيقان هذه الاتهامات.