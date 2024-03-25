إطلاق 15 صاروخا من لبنان على موقع للجيش الإسرائيلي

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق 15 صاروخًا من لبنان على مواقع للجيش شمالي إسرائيل، الليلة الماضية.

وقال في بيان أنه تم "خلال الليلة الماضية رصد إطلاق نحو 15 قذيفة صاروخية نحو موقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من (كيبوتس) منارا، إذْ سقطت القذائف في مناطق مفتوحة دون وقوع إصابات"، بحسب وكالة الأناضول.

وفي المقابل، أشار الجيش إلى أن طائراته الحربية أغارت الليلة الماضية على مبنى عسكري لميليشيا حزب الله في منطقة ميس الجبل، كان داخله عناصر من الميليشيا، دون مزيد من التفاصيل.