مفاوضات التهدئة.. إسرائيل "تراوغ" وحماس تتمسك بمطالبها

تواصل إسرائيل اتباع سياسة المراوغة مع حركة حماس والوسطاء الدوليين والإقليميين فيما يتعلق بمفاوضات التهدئة في قطاع غزة، فيما تؤكد حماس تمسكها بمطالبها، وترفض التنازل عن أي منها.

وخلال الأشهر الماضية، عقدت مفاوضات عدة عبر الوسطاء الدوليين والإقليميين، لكن دون أي نتيجة، فيما يتبادل الطرفان الاتهامات بعرقلتها، في حين تؤكد حماس أن "مواقف متباعدة تحول دون إحراز اختراق بتلك المفاوضات".

عقبات رئيسة

وتطالب الحركة الفلسطينية بانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وعودة النازحين لمنازلهم بغزة وشمالها، إضافة إلى تكثيف دخول المساعدات الإنسانية لكافة المناطق، والتوافق على صفقة تبادل للأسرى والمحتجزين مع إسرائيل.

وأكد القادة الإسرائيليون في أكثر من مرة، عدم قبول شروط حماس، معتبرين أن الموافقة عليها تعتبر تنازلاً غير مسبوق وخسارة كبيرة بالنسبة لتل أبيب، فيما يسمح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لوفد التفاوض بالمضي قدماً بالمفاوضات غير المباشرة مع حماس لكن بدون صلاحيات موسعة.

وتمثل محدودية الصلاحيات للوفد الإسرائيلي المفاوض العقبة الأساسية أمامه للتوصل لاتفاق تهدئة مع حماس برعاية الوسطاء، فيما تواجه الحركة صعوبات في التواصل مع قيادتها بغزة، وهو ما يطيل أمد المباحثات.