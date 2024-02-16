زياد بارود لـ"إرم نيوز": لبنان "صندوق بريد" وساحة لتصفية الحسابات

طرح وزير الداخلية اللبنانية الأسبق زياد بارود، رؤيته لحل أزمات لبنان خلال حوار مع "إرم نيوز".

عرف بارود، إبّان استلامه لحقيبة حساسة، كيف يدير الأمور مع كل الأطراف اللبنانية الضاغطة، وخصوصًا ميليشيا حزب الله.

وهو المرشح المتوقع الدائم لرئاسة الجمهورية اللبنانية، دون أن يترشح رسمياً، وهو الاسم الذي يطرح في كل المفاصل الصعبة والمعقدة من قبل المجموعات السياسية المتناحرة.. معه كان هذا الحوار:

- أنت الاسم المطروح للرئاسة في كل الأوقات كاسم معتدل لا يشكل استفزازًا لحزب الله ولكن يُطرح ويسحب من التداول ولا يتم الاستمرار بطرحه، لماذا؟

لم أعلن ترشحي أصلاً وحبّذا لو كان الترشّح إلزاميا ولكنه ليس كذلك. طرح الأسماء وسحبها يشبه البورصة بتقلباتها ومفاجآتها وتعقيداتها أيضا. الاعتدال ليس موقفا آنيا وظرفيا بل هو مسار وأسلوب، والحكم على الشخص بأدائه السابق، لا بوعوده المستقبلية.

تجربتي يوم خدمت وزيرًا للداخلية والبلديات هي التي تحكم اعتدالي واستقلاليتي وموقفي من أكثر من أي مسألة. حاولت أن أكون على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، وتشهد انتخابات 2009 النيابية على ذلك، ومن بعدها الانتخابات البلدية عام 2010، علما أن هذه المسافة الواحدة تسقط عندما تصطدم بالقانون الذي يتقدّم كمرجعية موضوعية.

- هل التعقيدات التي تواجه ملف الفراغ الرئاسي خارجية أم داخلية؟

هي مزيج من هنا وهناك، لكنني أنظر في الموضوع من زاوية ضرورة "لبننته" إذا صح التعبير، وإلى أقصى حد. معيب علينا ومهين أن نلقي باللوم على الخارج، فيما نحن كلبنانيين لا نقوم بالجهد الكافي، بل نعرقل. أعلم تماما أن ثمة تأثيرا للخارج على الداخل اللبناني، وذلك بحكم الجغرافيا وربما لعنتها، كما وبحكم تموضع لبنان كصندوق بريد وساحة لتصفية الحسابات، لكنني أحمّل أنفسنا المسؤولية الكبرى، لاسيما القوى السياسية التي اختارت، ولا تزال، أن تبدّي مصلحة الخارج الذي ترتبط به على المصلحة اللبنانية العليا.