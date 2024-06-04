"شبح العطش" يُلاحق الجزائريين وتبون يطالب بـ"حلول عاجلة"

يُلاحق "شبح العطش" الجزائريين مع حلول الصيف، خاصة في ولاية تيارت، التي شهدت، أخيرًا، احتجاجات بسبب انقطاع المياه الصالحة للشرب لمدة شهر تقريبًا.

من جهته، وجّه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزيري الداخلية والري بوضع خطط عاجلة للقضاء على أزمة شح المياه وانقطاعها في ولاية تيارت الواقعة شمال غرب البلاد.

وتعمل الحكومة، التي أجرى عدد من أعضائها زيارة طارئة إلى ولاية تيارت، على معالجة ملف شح المياه كخطوة استباقية لأزمة مائية متوقعة، لا سيما في ظل الجفاف، الذي ضرب السد الرئيس في المنطقة.

وألتقى أخيرًا، وزيرا الداخلية إبراهيم مراد، والموارد المائية طه دربال، في تيارت نشطاء التنظيمات والجمعيات المحلية بغرض حثهم على مساعدة الحكومة لتهدئة الاحتجاجات، التي جاءت نتيجة ندرة مياه طالت مليونًا و300 ألف نسمة.