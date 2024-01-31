لن يتعافى قبل عقود.. مستقبل قاتم ينتظر اقتصاد غزة بعد الحرب

قال تقرير أممي جديد، إن استعادة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي كانت سائدة قبل بدء الحرب على غزة "ستستغرق عقودًا من الزمن"، مشيرًا إلى مستقبل قاتم قد يعيشه القطاع الفلسطيني بعد الحرب، الذي لن يستطيع التعافي قبل 2035 في أفضل الأحوال.

ويسلّط التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) الضوء على الحاجة الملحة لكسر دائرة التدمير الاقتصادي التي جعلت 80% من السكان يعتمدون على المساعدات الدولية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ويحدد التقرير الذي أصدرته الوكالة الأممية المعنية بالتجارة والتنمية، حجم الخسائر في الناتج المحلي الإجمالي والجداول الزمنية للتعافي، والآثار طويلة الأمد على الفقر وإنفاق الأسر المعيشية، ويرسم صورة قاتمة لتحديات التنمية المقبلة لسكان غزة والمجتمع الدولي.