اليمن.. رئيس الحكومة الجديد يؤدي القسم الدستوري من عدن

أدى رئيس الحكومة اليمنية الجديد، أحمد عوض بن مبارك، صباح اليوم الخميس، اليمين الدستورية، أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، بالقصر الرئاسي بالعاصمة المؤقتة عدن، عقب دقائق من عودتهما معًا إلى الأراضي اليمنية قادمين من العاصمة السعودية الرياض.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إن العليمي، وضع رئيس الحكومة أمام الأولويات العاجلة التي ينبغي أن تضطلع بها حكومته خلال المرحلة المقبلة، على المستويات كافة.

وأكد العليمي على أولوية معالجة الملف الاقتصادي والأوضاع المعيشية، وضرورة وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية بما في ذلك انتظام المرتبات، وتحسين الخدمات الأساسية، وإعطاء عدن حقها من الاهتمام الذي يليق بمكانتها كعاصمة مؤقتة.

ودعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى العمل بروح الفريق الواحد، للتغلب على التحديات وحشد الإمكانات والقدرات كافة لخدمة معركة استعادة مؤسسات الدولة، والتحفيف من معاناة المواطنين، مشيرًا إلى أهمية انتظام عمل الحكومة بجميع أعضائها من الداخل، وتعاطيها العاجل مع هموم المواطنين واحتياجاتهم.

وأكد العليمي دعم مجلس القيادة للحكومة، وتيسير ممارسة اختصاصاتها بكامل صلاحياتها، للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي صنعتها مليشيا الحوثي، وتحقيق تطلعات الشعب في الأمن والاستقرار والسلام والتنمية.

وكان العليمي وبن مبارك قد وصلا صباح اليوم الخميس، إلى العاصمة المؤقتة عدن، عقب ثلاثة أيام من تعيين الأخير رئيسًا للحكومة خلفًا لسلفه معين عبدالملك.