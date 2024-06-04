محاكم البرهان تقضي بإعدام قيادي حزبي لاتهامه بالوقوف مع "الدعم السريع"

قضت محكمة سودانية موالية لحكومة عبدالفتاح البرهان قائد الجيش، أمس الاثنين، بإعدام قيادي في حزب الأمة القومي، بتهمة وقوفه مع قوات الدعم السريع.

وقال حزب الأمة القومي، في بيان اليوم الثلاثاء، إن محكمة بإقليم النيل الأزرق شرقي السودان، أصدرت أمس حكما بإعدام عضو دائرة المهنيين بالحزب عيسى حامد، تحت المادة 50 من القانون الجنائي السوداني المتعلقة بـ"تقويض النظام الدستوري".

وأشار البيان إلى أن عيسى حامد، كان معتقلًا منذ مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي بوساطة الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السوداني بإقليم النيل الأزرق تحت ذريعة دعم قوات الدعم السريع في الحرب الجارية.