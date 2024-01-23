صاروخ حوثي يستهدف حيا سكنيا في شبوة (صور)‎

أطلقت ميليشيا الحوثي فجر اليوم، صاروخا باليستيا استهدف حيا سكنيا في محافظة شبوة جنوب شرق اليمن، بحسب ما أكدته مصادر محلية.

وقالت المصادر في تصريحات أدلت بها لـ"إرم نيوز" إن الحي الذي تم استهدافه يقع قي مدينة بيحان شمال غرب محافظة شبوة، مشيرة إلى أن الصاروخ سقط مباشرةً وسط ورشة فنية تابعة لأحد المهندسيين المحليين، خاصة بصيانة الأجهزة الكهربائية ما تسبب باحتراقها بالكامل.