الجيش الأمريكي: الحوثيون أطلقوا صاروخين على ناقلة دون أضرار

قالت القيادة المركزية الأمريكية إن ميليشيا الحوثي أطلقت صاروخين باليستيين مضادين للسفن على ناقلة مملوكة للولايات المتحدة، مساء الخميس، ووقعا في المياه بالقرب من السفينة، دون وقوع إصابات أو أضرار.

وحدثت الواقعة، وهي الأحدث وسط التوترات المتزايدة في البحر الأحمر، في حوالي الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي لليمن (1800 بتوقيت جرينتش)، بحسب منشور على منصة إكس.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قالت إنها تلقت تقريراً عن حادث وقع على بعد 115 ميل بحري في الجهة الجنوبية الشرقية من مدينة عدن.

كما قالت مصادر عسكرية يمنية لـ"إرم نيوز"، إن صاروخاً باليسيتاً مضاداً للسفن، انطلق من المرتفعات الجبلية التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثيين، جنوبي مديرية مكيراس، التابعة لمحافظة البيضاء، وسط اليمن، مساء الخمس.

وأعلنت ميليشيا الحوثي، في بيان للمتحدث العسكري، مسؤوليتها عن استهداف سفينة "كيم ينجر" المملوكة للولايات المتحدة الأمريكية، في مياه خليج عدن، "عبر صواريخ بحرية مناسبة، وكانت الإصابة مباشرة".