بعد الرئاسة اللبنانية .. الشغور يتهدد المؤسسة العسكرية

حالت الخلافات السياسية بين القوى المختلفة في لبنان دون انتخاب رئيس للجمهورية، وأبقت على الشغور في سدة الرئاسة الأولى قائما منذ أكثر من عام.

و تتربص هذه الخلافات اليوم قبيل إجراء التعيينات المطلوبة لسد الشغور في المؤسسة العسكرية، أكان على مستوى قيادة الأركان أو على مستوى قيادة الجيش اللبناني، بعد إحالة القائد الحالي العماد جوزف عون على التقاعد في التاسع من شهر كانون الثاني يناير المقبل.

وتنقسم القوى السياسية إزاء خيار التمديد للعماد عون، باعتبار أن هذا التمديد قد يخدم حظوظه كمرشح محتمل لرئاسة الجمهورية.

ومن أبرز المعارضين لهذا الخيار يأتي التيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل، على قاعدة الرفض للتمديد في أي موقع من مواقع السلطة والإدارة.