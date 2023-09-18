قائد الجيش اللبناني: لا نملك العدد الكافي لضبط التهريب.. وموضوع الرئاسة لا يهمني
قال قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون إن موضوع تهريب النازحين السوريين "مضبوط الآن بنسبة 85%".
وأضاف العماد عون، خلال لقائه وفدا لنقابة الصحافة اللبنانية، أن "الحدود شاسعة ومفتوحة ومتداخلة، ولا نملك العدد الكافي ولا الإمكانات اللوجستية لضبطها بالكامل"، مشيرا إلى أن ضبط التهريب مسؤولية مشتركة، تبدأ بالمواطن مرورا بالبلديات والإدارات الرسمية وصولا إلى الجيش".
وحول موضوع رئاسة الجمهورية قال إنه لا يهمه ولا يعنيه، ولم يبحثه أحد معه، ولم يبحثه مع أحد.
وفي ما خص مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، وما شهده من اقتتال بين حركة فتح والمجموعات الإسلامية، أوضح قائد الجيش أن "لا نية ولا سعي لدى الجيش لدخول مخيّم عين الحلوة".
وقال: "اتخذنا كل الإجراءات ونشرنا قوةً عسكرية حول المخيم لمنع تمدّد القتال إلى خارجه".
وأضاف أن "الأمن أولويتنا، ونعمل ليلاً نهارا على ضبطه، فالسلاح منتشر ومتفلت، والقضاء لا يساعدنا في ضبط المتفلتين والمرتكبين والمخلين".
ولفت العماد عون من ناحية ثانية إلى "اهتمام أمريكي لترسيم الحدود البرية".