اليمن.. احتجاجات حاشدة ضد هجمات ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر (صور)

شهد اليمن، اليوم السبت، وقفتين احتجاجيتين متزامنتين، لأهالي منطقتين متضررتين من هجمات ميليشيا الحوثي التي تستهدف الملاحة الدولية في مياه البحر الأحمر.

وأكد أهالي مدينتي الخوخة، جنوبي محافظة الحديدة، والمخا، غربي محافظة تعز، المطلّتين على سواحل البحر الأحمر، تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، ورفض ما أسموها بـ"المتاجرة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا"، بقضيتهم العادلة.