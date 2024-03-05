ميليشيا الحوثي تلزم السفن باستصدار تصريح قبل دخول المياه اليمنية

كشف وزير في حكومة ميليشيا الحوثي المتمردة في اليمن، الإثنين، عن إلزام السفن العابرة في البحر الأحمر بالحصول على تصريح قبل دخول المياه اليمنية.

وأكد مسفر النمير وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في حكومة الحوثي، إن على السفن الحصول على تصريح من هيئة الشؤون البحرية التابعة لحكومة الحوثي.

وقال في حسابه عبر منصة "إكس": "في كل تصريحات الوزارة أكدنا أن على سفن الكابلات البحرية أن تأخذ أولاً تصريحاً من الشؤون البحرية بصنعاء قبل دخولها المياه الإقليمية اليمنية".

وأضاف: "ونحن في الاتصالات اليمنية جاهزين للمساعدة في تلبية طلباتها بالتصريح والتعريف بالسفن لدى القوات البحرية اليمنية ونؤكد هذا من باب الحرص على سلامتها".

ويشن مسلحو الحوثي هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على السفن التجارية الدولية في خليج عدن منذ منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني ويقولون إن ذلك تعبير عن التضامن مع الفلسطينيين في مواجهة الحرب الإسرائيلية على غزة، بحسب "رويترز".

ويمتد نطاق المياه الإقليمية المتأثر بقرار الحوثيين إلى منتصف الطريق إلى مضيق باب المندب الذي يبلغ عرضه 20 كيلومتراً، وهو المصب الضيق للبحر الأحمر الذي تمر عبره نحو 15% من حركة الشحن العالمية ذهاباً وإياباً من قناة السويس.