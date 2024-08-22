كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الخميس، عن شرط وضعه زعيم حركة "حماس" يحيى السنوار، أمام الإدارة الأمريكية، لإتمام صفقة الرهائن مع إسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي قوله، إن "السنوار اشترط الحصول على ضمانات أمريكية، بمنع إسرائيل من ملاحقته بعد إتمام صفقة الرهائن في غزة".

وكشف المصدر عن وجود "حوار تحت الطاولة مع الأمريكيين"، على حد تعبيره، مؤكداً أن "السنوار طلب ضمانات والتزام بأنه لن يصبح هدفًا للاغتيال إذا تم التوصل إلى الاتفاق".

وتقول الصحيفة إن إفادات مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين تشير إلى أن "المحادثات بشأن صفقة الرهائن على وشك الانهيار مجدداً، ولا يوجد اتفاق فوري آخر يمكن أن يكون بديلاً للاتفاق الأخير".

وتشير "معاريف" إلى أن "الاقتراح الحالي، الذي تمت صياغته منذ أسابيع من قبل أمريكا وإسرائيل ومصر وقطر، هو النسخة الأكثر إجماعاً، حتى الآن، لأنه يتضمن شروطاً مصممة لتلبية مطالب حماس وإسرائيل، إلا أن حماس ترفضه رغم قبول إسرائيل".

وستستمر المفاوضات هذا الأسبوع في القاهرة بقيادة كبير مستشاري البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك.

ونبّهت الصحيفة إلى أنه "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع حماس، فهناك مخاوف متزايدة من اشتعال القتال مع حزب الله، وخطر تكثيف المواجهة المباشرة مع إيران".