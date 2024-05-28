حزب إيطالي معارض يقترح على مجلس النواب الاعتراف بفلسطين

اقترح حزب حركة 5 نجوم (M5S)، أحد أحزاب المعارضة في إيطاليا، على مجلس النواب، الغرفة الثانية في البرلمان، الاعتراف رسمياً بفلسطين كدولة.

ونقلت وكالة "ANSA" الرسمية عن مسؤولين في الحزب، أن حركة "M5S" التي يقودها رئيس الوزراء السابق جوزيبي كونتي، قدمت مقترحاً إلى مجلس النواب يدعو حكومة الائتلاف اليميني بقيادة جورجيا ميلوني للاعتراف بفلسطين كدولة، وفق ما نقلت الأناضول عن الوكالة.

وينص المقترح على إدانة "امتناع" إيطاليا عن التصويت على مشروع القرار الأممي الذي يطالب بإعادة التفاوض على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة ومنحها بعض الحقوق الإضافية.

وفي منشور على منصة إكس، قال زعيم حركة 5 نجوم جوزيبي كونتي: "ما زال المدنيون والنساء والأطفال يتعرضون للقتل. واحترقت خيام اللاجئين".

وأضاف: "كيف ترد أوروبا؟ هل ستستمر حكومة ميلوني في الامتناع عن التصويت؟ دعونا نوقف جنون حكومة نتنياهو الإسرائيلية".