حزب إيطالي معارض يقترح على مجلس النواب الاعتراف بفلسطين
اقترح حزب حركة 5 نجوم (M5S)، أحد أحزاب المعارضة في إيطاليا، على مجلس النواب، الغرفة الثانية في البرلمان، الاعتراف رسمياً بفلسطين كدولة.
ونقلت وكالة "ANSA" الرسمية عن مسؤولين في الحزب، أن حركة "M5S" التي يقودها رئيس الوزراء السابق جوزيبي كونتي، قدمت مقترحاً إلى مجلس النواب يدعو حكومة الائتلاف اليميني بقيادة جورجيا ميلوني للاعتراف بفلسطين كدولة، وفق ما نقلت الأناضول عن الوكالة.
وينص المقترح على إدانة "امتناع" إيطاليا عن التصويت على مشروع القرار الأممي الذي يطالب بإعادة التفاوض على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة ومنحها بعض الحقوق الإضافية.
وفي منشور على منصة إكس، قال زعيم حركة 5 نجوم جوزيبي كونتي: "ما زال المدنيون والنساء والأطفال يتعرضون للقتل. واحترقت خيام اللاجئين".
وأضاف: "كيف ترد أوروبا؟ هل ستستمر حكومة ميلوني في الامتناع عن التصويت؟ دعونا نوقف جنون حكومة نتنياهو الإسرائيلية".
وبأغلبية 143 صوتا ومعارضة 9 وامتناع 25 عن التصويت، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 مايو الجاري قرارا يدعم طلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الطلب.
كما حدد القرار طرقا لإعمال حقوق وامتيازات إضافية تتعلق بمشاركة فلسطين بالأمم المتحدة.
وأكد القرار "قناعة الجمعية العامة بأن دولة فلسطين مؤهلة تماما لعضوية الأمم المتحدة وفقا لميثاقها"، ويشير إلى "التأييد واسع النطاق من الدول الأعضاء بالمنظمة لقبول فلسطين عضوا بها".
وفي أبريل الماضي، استخدمت الولايات المتحدة سلطة النقض "الفيتو" في مجلس الأمن ضد مشروع قرار جزائري يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة.
وأيد القرار 12 عضوا فيما امتنعت سويسرا والمملكة المتحدة عن التصويت.
وفلسطين دولة عضو لها صفة المراقب بالأمم المتحدة وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر 2012.