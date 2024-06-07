أمريكا تعيد إنشاء الرصيف البحري المؤقت في غزة (فيديو)

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أنها أعادت إنشاء الرصيف المؤقت في غزة، والذي سيسمح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وقالت في بيان نقلته وكالة "رويترز"، "في الأيام المقبلة، ستقوم القيادة المركزية الأمريكية بتسهيل حركة المواد الغذائية الحيوية وغيرها من إمدادات الطوارئ، دعما للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية".