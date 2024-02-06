إصابة جنديين إسرائيليين بصاروخ أطلق من لبنان

أصيب جنديان إسرائيليان، اليوم الثلاثاء، جراء إطلاق صاروخ من لبنان على منطقة مارجاليوت قرب الحدود بين الجانبين.

ووفق شهود عيان، دوت صفارات الإنذار في عدد من المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية بما فيها مارجاليوت.

وقال الجيش الإسرائيلي في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه للأناضول: "في أعقاب التنبيه في منطقة مارجاليوت، تم رصد عدد من عمليات الإطلاق من الأراضي اللبنانية واجتازت الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف: "ونتيجة لعمليات الإطلاق، أصيب جنديان من الجيش الإسرائيلي بجروح طفيفة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي".

وتابع: "هاجم الجيش الإسرائيلي مصادر النيران بالمدفعية".

وفي حادث آخر، أشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه "هاجم هيكلا عسكريا وبنية تحتية عملياتية لمنظمة حزب الله في الأراضي اللبنانية" دون مزيد من التفاصيل.

وأضاف: "في وقت سابق اليوم، هاجمت الطائرات المقاتلة مبنى عسكريا يستخدمه تنظيم حزب الله في منطقة مارفين جنوب لبنان".

وأردف: "إلى ذلك، تعرضت البنية التحتية العملياتية لمنظمة حزب الله ليلًا لهجوم من طائرات حربية في منطقة ميس الجبل جنوبي لبنان".

وأكمل: "كما هاجم الجيش الإسرائيلي بالمدفعية لإزالة تهديد في عدة مناطق في جنوب لبنان" دون مزيد من التفاصيل.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل منذ 8 أكتوبر الماضي، توترا شديدا وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وميليشيا "حزب الله" وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.