"يوم عيد".. غزيّون يعودون إلى مخيم النصيرات بعد نزوح قاسٍ

دفع الهدوء في مخيم النصيرات بغزة مئات العائلات إلى العودة، بعدما عاشوا 3 أسابيع نازحين في جنوب القطاع، وسط أجواء وصفها نازحون بـ"يوم العيد".

كما ساهم استعادة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (أونروا) لعملها داخل مراكز الإيواء في المنطقة، في طمأنة السكان وزيادة أعداد العائدين إلى بيوتهم.

وقال محمود السردي، وهو أحد سكان مخيم النصيرات، وكان نازحا في مدينة رفح هربًا من القتال: "لقد عشنا أسابيع قاسية في منطقة المواصي غرب مدينة رفح داخل خيمة صغيرة بداخلها أكثر من 10 أشخاص بعدما كنا نسكن في بناية مكونة من عدة طوابق".

وأضاف، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "العودة جاءت بعد أن سمع أخبارا مطمئنة من قبل بعض الجيران عن عودة الهدوء للمخيم، وبدء إعادة فتح الأسواق وعودة الأونروا لممارسة عملها كالمعتاد في مراكز الإيواء التي عادت مكتظة بالنازحين".