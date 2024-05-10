العراق يدعو دولاً لسحب رعاياها من مخيم "الهول" تمهيدًا لغلقه

ويعد مخيم الهول، من أخطر المخيمات في العالم، ويقع على بعد 40 كم شرقي مركز محافظة الحسكة السورية، وضم أكثر من 70 ألف شخص غالبيتهم من عناصر تنظيم "داعش" وعوائل مقاتلي التنظيم ممن فروا من العراق وبعض المناطق السورية.

وتشرف قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بشكل مباشر على مخيم الهول، فيما تعمل الأجهزة الأمنية الاستخبارية العراقية على متابعة المخيم بشكل دقيق كونه يحوي مئات من عناصر داعش من العراقيين والمتورطين بجرائم قتل وتفجيرات في العراق.

وتشير التقارير، إلى أن غالبية المتواجدين في المخيم تقل أعمارهم عن 17 عامًا، وواحد من كل خمسة منهم يقل عمره عن 5 سنوات، مما ينذر بنشوء جيل جديد من المتشددين، بحسب خبراء ومتخصصين في الشأن الأمني.

جهد دولي

يقول الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية، فاضل أبو رغيف، إن "عملية تفكيك مخيم الهول تحتاج إلى جهد دولي وليس العراق فحسب، فتعدد الجنسيات في المخيم وانتمائهم للتنظيمات المتطرفة شكلت عقدة تقف حاجزًا أمام إنهاء هذا الملف"، مشيرا إلى أن "إبقاء تواجد عشرات الأطفال في ذلك المخيم يعد كارثة، حيث سيتم خلق جيل جديد من التنظيمات قد يكون أشد من داعش والقاعدة".

وأضاف لـ"إرم نيوز"، أن "العراق يتعامل مع ملف العراقيين بحذر وبمهنية كاملة، من خلال عمليات التدقيق التي تجريها الأجهزة الأمنية المختصة في المخيم، ومن خلال تكليف مؤسسات عديدة لمتابعة العائدين منهم من عوائل التنظيم المقتولين أو المعتقلين، ومحاولة إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع"، مؤكدًا "خطورة هؤلاء على المجتمع العراقي وبنيته وأمنه".