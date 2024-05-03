بمليون ولادة.. العراق يسجل أعلى نسبة نمو سكاني في المنطقة

أحمد عبد

كشف المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية، عبد الزهرة الهنداوي، عن ارتفاع النمو السكاني إلى معدلات قياسية، مشيرا إلى تسجيل مليون حالة ولادة خلال عام 2023.

وقال الهنداوي، لـ"إرم نيوز"، إن "العراق سجل خلال 2023 مليون و47 ألف حالة ولادة حية، 51% منهم من الذكور و49% من الإناث، فيما سجلت العاصمة بغداد النسبة الأعلى بين المحافظات في الولادة بواقع (202,550) ولادة".

وأضاف أن "معدلات الخصوبة في البلاد باتت تسجل نسبًا عالية مقارنة مع دول المنطقة بواقع 3.8%'.

وبلغت نسبة النمو السكاني في العراق بحسب وزارة التخطيط العراقي 2.8%، وهي أعلى نسبة في المنطقة متفوقة على السعودية التي تسجل معدل نمو 2.5%، وتركيا بمعدل نمو 0.5%، والأردن 1.2%، والكويت بمعدل 0.4%، وإيران 0.7%.

وتأتي تلك الزيادة في ظل عدم وجود توازن بين الموارد الاقتصادية والزيادة السكانية في البلاد، الأمر الذي دفع الخبراء في الشأن الاقتصادي إلى إطلاق تحذيرات عديدة لإيجاد حل لظاهرة النمو السكاني.

يقول الخبير الاقتصادي، علي الشيخ، إن "ازدياد معدلات النمو السكاني بمتتالية هندسية ينذر بخطر حقيقي بتدني مستوى المعيشة للفرد في ظل تراجع الموارد، وهذا ما يستدعي ضرورة اتخاذ الحكومة خطوات حقيقية وفعالة للسيطرة على تلك الزيادة".

ومن المتوقع أن يصل عدد سكان العراق 50 مليون نسمة بحلول عام 2030، بحسب وزارة التخطيط.