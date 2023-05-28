"حرب مخدرات" في سوريا.. هل تنفذ دمشق تعهدات "لقاء عمان"؟

بات واضحًا من خلال البيانات المتكررة لوزارة الداخلية السورية في الآونة الأخيرة، حول القيام بمداهمات واعتقالات لتجار مخدرات في عدد من المحافظات، أن الأجهزة الأمنية بدأت حربا ضد هذه المادة الخطيرة ومروجيها.

وكانت سوريا توصف بأنها "دولة مخدرات" خلال سنوات الأزمة التي اندلعت في آذار/مارس من العام 2011، حيث قال تقرير لوكالة "فرانس برس" العام الماضي، إن "حجم تجارة الكبتاغون في هذا البلد تتجاوز 10 مليارات دولار".

وحسب التقرير، "لم يقتصر دور البلاد في تهريب المخدرات، بل تصنيعها عبر معامل موجودة على أراضيها".

وتمتد شبكة تهريب المخدرات عبر سوريا إلى لبنان والعراق ثم الأردن وبلدان عربية أخرى وبقية دول العالم، وهي شبكة بالغة التعقيد.