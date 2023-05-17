بعد مقتل مرعي الرمثان.. من هو "إسكوبار المخدرات" الجديد في سوريا؟

من هو رافع الرويس؟

وبعد وفاة الرمثان، برز اسم "رافع الرويس" كخليفة له في قيادة عمليات تهريب المخدرات من تلك المناطق الواقعة في جنوب سوريا.

وكان مقر إقامة "الرويس" في إحدى المزارع ببلدة معربة في ريف درعا الشرقي، شرق درعا قد تعرض لعملية مداهمة أمنية نفذتها السلطات الأمنية السورية إلا أنها لم تتمكن من إلقاء القبض عليه.

وتأتي المداهمة، بعد عملية سابقة، جرت في 13 أيار/ مايو الحالي، في منزل القيادي السابق في “الفرقة الرابعة” أحمد مهاوش في بلدة العجمي بريف درعا الغربي، بحسب وسائل إعلام سورية.

وتقول التقارير، إن "الرويس"، كان قد أخلى مقر إقامته بعد الضربة الجوية التي تعرّض لها "الرمثان" مؤخرًا، ولا يُعرف مكان وجوده منذ ذلك الحين.

ويصنف تاجر المخدرات "الرويس"، على أنه الرجل الثاني في عمليات ترويج وتهريب المخدرات جنوب سوريا، بعد "الرمثان"، حيث يرتبط، وفقًا لتقارير صحفية، بـ "صلات وثيقة مع ميليشيات مسلحة"، ويحظى بحماية عشائرية.

ويتمحور عمل "الرويس" تحديدًا في تخزين المخدرات التي تصل إلى المناطق الحدودية مع الأردن، مثل قرى ندى، والعمّان، والمتاعية، في ريف درعا الشرقي.