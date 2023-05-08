مرعي الرمثان.. تاجر المخدرات الأشهر في الجنوب السوري

يتولى تاجر المخدرات الأشهر في الجنوب السوري، مرعي رويشد الرمثان، مهمة تخزين المخدرات التي تصله من حزب الله ولبنان بمساعدة المليشيات الشيعية وقوات غير منضبطة من الجيش السوري، وفق ما ذكر مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن.

ويوصف الرمثان، الذي قُتل، الاثنين، بغارة جوية نفذتها مقاتلات حربية بين درعا والسويداء في سوريا، بأنه كارتيل (تنظيم أو عصابة) المخدرات في الجنوب السوري، وأبرز تجار المخدرات في المنطقة الجنوبية والمسؤول عن تهريبها.

وينحدر أشهر مهربي ومروجي المخدرات في سوريا من قرية الشعاب جنوب السويداء الملاصقة للأراضي الأردنية، وتربطه علاقة قوية بتجار مخدرات وحشيش مشهورين في لبنان، ويتهم باستقطاب الشباب في درعا والسويداء وزجهم للعمل في شبّكة التهريب التي يديرها.

وبحق الرمثان، المطلوب الأول للأردن، عشرة أحكام قضائية أردنية، في قضايا تهريب مخدرات، وقد أمهلته محكمة أمن الدولة في يوليو/تموز العام الماضي 10 أيام لتسليم نفسه، كما جرمته بجرم استيراد مادة مخدرة بقصد الاتجار خلافا لأحكام المادة 19/أ/1 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016، وعدة قضايا أخرى.