مرعي الرمثان.. تاجر المخدرات الأشهر في الجنوب السوري
يتولى تاجر المخدرات الأشهر في الجنوب السوري، مرعي رويشد الرمثان، مهمة تخزين المخدرات التي تصله من حزب الله ولبنان بمساعدة المليشيات الشيعية وقوات غير منضبطة من الجيش السوري، وفق ما ذكر مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن.
ويوصف الرمثان، الذي قُتل، الاثنين، بغارة جوية نفذتها مقاتلات حربية بين درعا والسويداء في سوريا، بأنه كارتيل (تنظيم أو عصابة) المخدرات في الجنوب السوري، وأبرز تجار المخدرات في المنطقة الجنوبية والمسؤول عن تهريبها.
وينحدر أشهر مهربي ومروجي المخدرات في سوريا من قرية الشعاب جنوب السويداء الملاصقة للأراضي الأردنية، وتربطه علاقة قوية بتجار مخدرات وحشيش مشهورين في لبنان، ويتهم باستقطاب الشباب في درعا والسويداء وزجهم للعمل في شبّكة التهريب التي يديرها.
وبحق الرمثان، المطلوب الأول للأردن، عشرة أحكام قضائية أردنية، في قضايا تهريب مخدرات، وقد أمهلته محكمة أمن الدولة في يوليو/تموز العام الماضي 10 أيام لتسليم نفسه، كما جرمته بجرم استيراد مادة مخدرة بقصد الاتجار خلافا لأحكام المادة 19/أ/1 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016، وعدة قضايا أخرى.
وحسب المرصد السوري، أفرجت المخابرات العسكرية السورية في 21 ديسمبر 2022 عن الرمثان بعد اعتقال دام 5 أيام، إثر وساطة من حزب الله بريف السويداء، مقابل فدية مالية ضخمة.
ووفقا لمصادر سورية من البادية، فإن الرمثان من عشائر البدو، ويعتبر رجل حزب الله الأول بتجارة وتهريب المخدرات في المنطقة الجنوبية، علاوة على علاقته القوية مع تاجر الحشيش المعروف في لبنان، نوح زعيتر، ويستخدم جهاز اتصال فضائيا “ثريا”.
تمكن من تهريب أكثر من خمسين طنا من الحشيش خلال فصل الشتاء الحالي، حيث يمنع دخول القرية الأشخاص الغرباء من قبل الأهالي عبر حواجز على مداخل القرية لحماية تجارتهم.
ويتقاضى المهرب الذي يعمل مع الرمثان ما بين 8-10 آلاف دولار إذا نجح في إيصال حمولته إلى منطقة في الداخل الأردني تبعد عن الحدود مسافة كيلومتر تقريباً، حيث يسلمها لأشخاص أردنيين ويعود إلى سوريا..
ويرافق كل مجموعة شخصان مسلحان على الأقل، مهمتهما إطلاق النار والتغطية على أفراد المجموعة الذين يتخلصون من حمولتهم في حال حدوث أي اشتباك مع حرس الحدود، ويفرّون باتجاه الأراضي السورية، وفق دراسة صادرة عن "الجمهورية نت"، وهي مجلة إلكترونيّة تُعنى بالشؤون السياسية والثقافية السوريّة.