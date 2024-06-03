الرئيس المصري يكلف مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة

كلف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الاثنين مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والقدرات المتميزة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، بحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

وقال البيان إن من أبرز أهداف الحكومة الجديدة، الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.

وأضاف البيان، أن الأهداف تشمل أيضا، وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات لا سيما في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب.

وفي الجانب الاقتصادي، شدد البيان على ضرورة أن تعمل الحكومة الجديدة على تشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي، ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، وتنمية القطاع الخاص، وتطوير الأداء الاقتصادي في جميع مؤسسات الدولة.