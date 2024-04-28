ليبيا تعلن سيطرتها على جزء كبير من الحدود مع تونس والجزائر

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، السبت، سيطرة قوات الحكومة على "جزء كبير" من الحدود مع تونس والجزائر، تمهيدا للانطلاق نحو الحدود الجنوبية.

جاء ذلك، في تصريح صدر عن وزير الداخلية في حكومة الوحدة الليبية عماد الطرابلسي، أمام تجمع لقوات الأمن بمطار طرابلس بحضور رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.

وأكد الوزير بأن القوات الحكومية "قامت بتأمين وتنظيم معبر رأس جدير الحدودي"، معلنا عن عمليات تنسيق مع تونس، تمهيدا لإعادة فتح المعبر قريبا.

في غضون ذلك، أكد الوزير الليبي، بأن قوات الحكومة عملت على تأمين طرابلس بنسبة 80%، متعهدا بإخلاء المدينة بشكل كامل من المجموعات المسلحة، خلال الفترة المقبلة.