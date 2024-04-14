ما دلالات التحركات العسكرية الأمريكية في غرب ليبيا؟

تشهد مدن غرب ليبيا حراكًا مكثفًا لطيران الجوّ الأمريكي، حيث رصدت العديد من المواقع المتخصّصة هبوط نحو 5 طائرات في قاعدة الوِطْية، ما يثير تساؤلات حول دلالات هذه التطورات.

وجاءت هذه التطورات بعد أيام من كشف تقارير فرنسية عن بدء مدربين عسكريين من شركة "أمنتوم" الأمنية الأمريكية الخاصة منذ الشهر الماضي بتدريب الجماعات المسلحة في منطقة طرابلس، وتشمل ثلاثة ألوية من هذه الجماعات، وهي: اللواء 444 بقيادة محمود حمزة، واللواء 111 بقيادة عبد السلام الزوبي، واللواء 166 بقيادة محمد الحصان.

وقد تم في وقت سابق دمج هذه الألوية في الأجهزة الأمنية الليبية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.