البرلمان التركي يوافق على تمديد مهام قوات بلاده في ليبيا 24 شهرًا

وافق البرلمان التركي، اليوم الخميس، على تمديد مهام القوات التركية الموجودة في ليبيا لـ24 شهرًا إضافيًا.

وكانت الرئاسة التركية قد أحالت، في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، مذكرة إلى البرلمان من أجل تمديد مهمة القوات التركية في ليبيا لـ24 شهرًا إضافيًا تبدأ من 2 يناير/كانون الأول المقبل وتنتهي في يناير/كانون الأول 2026.

وجاء في المذكرة التي وقّع عليها الرئيس رجب طيب أردوغان أن "هدف إرسال قوات تركية هو حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا".

ويأتي هذا بعد 3 سنوات من إرسال تركيا قوات لها إلى ليبيا لدعم قوات حكومة الوفاق الوطني سابقًا برئاسة فايز السراج، وذلك غداة انطلاق الحرب بينها وبين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

ويرفض المشير حفتر هذه الخطوة، إلى جانب البرلمان الذي يتخذ من طبرق شرق البلاد مقرًا له، فيما تم توقيع وقف إطلاق نار ينص على سحب كل القوات الأجنبية الموجودة في ليبيا لكن لم يتم تطبيق بنود هذا الاتفاق حتى الآن.

وانزلقت ليبيا إلى فوضى أمنية وسياسية بعد سقوط نظام معمر القذافي، في فبراير/شباط 2011، إثر انتفاضة شعبية مدعومة بتدخل من حلف شمال الأطلسي (الناتو) ومنذ ذلك الحين بدأت مراحل انتقالية. وفشلت جهود مدعومة من الأمم المتحدة لإجراء انتخابات، في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021؛ بسبب خلافات على القوانين التي كانت ستنظم العملية.