شهادات الجوع في غزة.. أطفال رُضّع يصارعون الموت

وأضاف أبو كويك في حديث لـ"إرم نيوز"، أخذ زميلنا بيانات الاسم والمكان، وأخبر السيدة بأننا في الطريق إليها، وبالفعل تجهزنا وأخذنا سيارة صغيرة تابعة لجهاز الدفاع المدني، وذهبنا باتجاه مجمع الشفاء الطبي أوّلًا لأخذ أحد الطواقم الطبية معنا وبعض المستلزمات، ومن ثمّ التوجه إلى المكان.

وتابع، أخذنا أحد الممرضين المناوبين وبعض المستلزمات الطبية ووضعناه في صورة الحدث، وانطلقنا نحو مركز الإيواء الذي توجد به السيدة وطفلها، وعند وصولنا هناك وجدنا مجموعة من المواطنين قد تجمهروا أمام إحدى الخيام، وعند السؤال عن سبب التجمع أخبرونا بأن هناك طفلا يصارع الموت بسبب الجوع.

وأكمل، على الفور طلبنا إفساح المجال، ودخلنا بسرعة إلى الخيمة، حيث كانت الأم تحتضن الطفل، والطفل في حالة تشنج شديد، وبدأ الممرض بإعطائه بعض محاليل الإشباع والجلوكوز، إلى جانب حقنه ببعض الإبر، ومن ثم قمنا بإجلائه ووالدته باتجاه مجمع الشفاء الطبي.