"الخبّيزة صارت كنزا".. غزّي يروي معاناة الجوع خلال الحرب

لم يكن المواطن الغزي صلاح عابد يعلم بأن الجوع والألم الذي يعانيه هو وأفراد شعبه سيكون له تأثير كبير على حياته، فيقول إنه خسر من وزنه 37 كلغ في 4 أشهر من الحرب، إذ أصبح الحصول على طعام مهمة مستحيلة، وأضحت نبتة الخبيزة "كنزا".

وأضاف عابد من مخيم جباليا في حديثه لـ "إرم نيوز" بأن نزول وزنه كان جوعًا حقيقيًا، وحرمانًا من الطعام بالأيام دون أن يستطيع الحصول هو وعائلته على أي قطعة طعام.

وتابع أنه منذ بداية الحرب الإسرائيلية تعرض شمال غزة إلى عزل تام عن باقي محافظات القطاع ولم يعد هناك أي دور لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، كما أنه لم يدخل أي مساعدات غذائية لعشرات الآلاف ممن تبقوا ولم يحالفهم الحظ بالنزوح جنوب وادي غزة.