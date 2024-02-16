"الخبّيزة صارت كنزا".. غزّي يروي معاناة الجوع خلال الحرب
لم يكن المواطن الغزي صلاح عابد يعلم بأن الجوع والألم الذي يعانيه هو وأفراد شعبه سيكون له تأثير كبير على حياته، فيقول إنه خسر من وزنه 37 كلغ في 4 أشهر من الحرب، إذ أصبح الحصول على طعام مهمة مستحيلة، وأضحت نبتة الخبيزة "كنزا".
وأضاف عابد من مخيم جباليا في حديثه لـ "إرم نيوز" بأن نزول وزنه كان جوعًا حقيقيًا، وحرمانًا من الطعام بالأيام دون أن يستطيع الحصول هو وعائلته على أي قطعة طعام.
وتابع أنه منذ بداية الحرب الإسرائيلية تعرض شمال غزة إلى عزل تام عن باقي محافظات القطاع ولم يعد هناك أي دور لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، كما أنه لم يدخل أي مساعدات غذائية لعشرات الآلاف ممن تبقوا ولم يحالفهم الحظ بالنزوح جنوب وادي غزة.
وأكمل عابد حديثه: "استهلكنا كل المخزون الغذائي الذي كان متوفرًا في شمال غزة، ولم يعد متوفر سوى أشياء بسيطة لا يمكن أن تسد محل المواد الأساسية".
وأشار عابد إلى أنه يعيش مع عائلته أيامًا قاسية، حيث يمكن أن يمر يومين وثلاثة وأكثر بدون حتى كسرة خبز؛ ما يعني أننا نعيش مجاعة حقيقية لم يشهدها العالم من قبل على حد وصفه.
مبينا بأن هناك العشرات من الأطفال وكبار السن الذين توفوا نتيجة عدم حصولهم على كمية كافية من الطعام، وماتوا جوعًا.
وروى عابد قصة من أيام الحرب القاسية فقال إنه في أحد الأيام اصطحب ابنه الكبير في الصباح الباكر للخروج بحثًا عن أي شيء يمكن أن يوفره للعائلة، واستمرت عملية البحث أكثر من 10 ساعات، ووصلوا إلى مناطق زراعية خطيرة جدًا، وجدوا فيها نبات "الخبيزة" وأصبحوا يجمعونها وكأنها كنز حقيقي.
وتابع عابد قصته: "عدنا للبيت وقامت زوجتي بطبخ الخبيزة وأكلنا منها على مدار أسبوع كامل، وقمت بإعطاء الجيران بعضًا منها".
وختم عابد حديثه قائلًا: "أعتقد بأننا عانينا بما فيه الكفاية ولم يعد بمقدورنا التحمل أكثر من ذلك، وجوه الناس أصبحت شاحبة، نريد أن تنتهي الحرب فورًا لنستطيع النجاة بعائلاتنا وأطفالنا، فقد ساءت الأخلاق مع الجوع بشكل كبير، وأصبح شمال غزة مسرحًا للصراع من أجل البقاء على قيد الحياة".