"الجوع أجبرنا".. عائلة فلسطينية تضطر لتناول الحشائش

تروي عائلة من مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، معاناتها القاسية مع الجوع الذي استفحل بسبب الحصار الإسرائيلي المتزامن مع الحرب، ونفاد المواد الغذائية الأساسية تمامًا، إلى أن وصلت بها الحال لأكل الحشائش.

وقال رب الأسرة محمد درابيه: "نعيش ظروفًا قاسية جدًا مع استمرار الحرب والحصار الإسرائيلي، تعرضنا خلالها لأبشع أنواع العقاب الجماعي، حتى وصلت بنا الحال لأن نأكل طعام الحيوانات".

وأضاف درابيه لـ"إرم نيوز"، "لم تتوقف المعاناة عند هذا الحد، فقد نفد أيضًا طعام الحيوانات الذي كنّا نصنع منه ما يشبه الخبز، ولم يعد لدينا ما نأكله، إلى جانب الغلاء الفاحش لبعض السلع الأساسية المتوفرة".

وتابع: "منذ عشرة أيام لم نجد أبدًا ما نأكله وبدأ الأطفال يتضورون من الجوع، وليس لديّ مقدرة على تأمين الطعام، فأصبحت أجمع الحشائش من الأرض بعضها يقال له حميض وآخر قريص وأشعلت لهم النار وبدأت بطبخ هذه الحشائش مع الماء المغلي، وحاولت أن أُجمل لأطفالي الطعام وتحايلت عليهم ليأكلوا".

ولفت إلى أن "الأطفال تقبلوا طعم الحشائش الخضراء على مضض، ولولا أنهم يتضورون جوعًا ما اقتربوا منها، ولكن الجوع أجبرهم على الأكل".

من جهتها، قالت السيدة نور درابيه ربة المنزل: "لم أتوقف عن البكاء منذ أن شعرت بأنني غير قادرة على إطعام أطفالي، ورؤيتهم وبطونهم فارغة يبكون من شدة الجوع".