28 منظمة تناشد آبي أحمد بالتدخل لإنقاذ 6 آلاف لاجئ سوداني في إثيوبيا

ودعا بيان المنظمات إلى إجلاء اللاجئين السودانيين من معسكري "كومر" وغابات أولالا في إقليم أمهرة جراء ما يعانونه من مخاطر أمنية تعرّض حياتهم للخطر، وتوفير الدواء والغذاء وغيرها ذلك من الحاجات الضرورية لهم.

وناشدت المنظمات في بيانها مفوضية اللاجئين، والمنظمات الإنسانية، بالنظر في المشاكل التي يواجهها اللاجئون السودانيون.

وكان اللاجئون السودانيون أعلنوا، في الـ22 من شهر مايو/أيار الماضي، الدخول في إضراب عن الطعام، إلى حين الاستجابة لمطالبهم بتوفير الحماية لهم أو ترحيلهم إلى السودان.

وكانت "تنسيقية اللاجئين السودانيين في إقليم أمهرة"، قد دعت المنظمات الحقوقية والإنسانية، إلى مساعدة اللاجئين، وتوفير الأمن والغذاء لهم.

وقالت في بيان إن "اللاجئين مكثوا 22 يومًا داخل إحدى الغابات حُرموا خلالها من كل أشكال المساعدات الدولية والمحلية، والمنظمات الطوعية، واليوم وصلوا إلى طُرق مسدودة بعد نفاد معظم ما يملكون من غذاء ودواء".

وأكد البيان أن ما تبقى من غذاء ودواء يخصص للأطفال، وكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، والحالات الحرجة.