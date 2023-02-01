لبحث التهدئة مع إسرائيل.. مصر تدعو قيادة "الجهاد الإسلامي" لزيارة القاهرة

أكدت "حركة الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، تلقي قيادتها دعوة من السلطات المصرية لزيارة القاهرة، من أجل "بحث التهدئة" مع إسرائيل، وذلك على إثر التوتر الأمني الذي تشهده الأراضي الفلسطينية.

وتتوسط مصر بين الفصائل الفلسطينية المسلحة وإسرائيل، منذ عدة سنوات، الأمر الذي أدى لتفاهمات غير معلنة بين الجانبين، كما أن الوساطة المصرية أدت لإنهاء أكثر من مواجهة عسكرية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وقال القيادي في الحركة، خضر حبيب، في حديث لـ "إرم نيوز"، إن "وفدًا من قيادة الحركة في غزة سيغادر، غدًا الخميس، للعاصمة المصرية القاهرة من أجل لقاء المسؤولين المصريين وبحث التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي".

وأوضح حبيب، أن "الوفد سيبحث إلى جانب ملف التهدئة عددًا من الملفات الأخرى المتعلقة بالشأن الفلسطيني"، مشيرًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو "تتحمل مسؤولية التصعيد الأخير وتداعياته".

وأضاف حبيب أن "إسرائيل هي التي تسير نحو التصعيد مع الفلسطينيين، ومن أجل التهدئة، فإن على الاحتلال أن يتراجع عن إجراءاته الأخيرة بحق الأسرى وأبناء الشعب الفلسطيني"، مشددًا على أن حكومة نتنياهو "تتحمل مسؤولية أي تصعيد".