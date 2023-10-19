مشعل: لدينا عدد كاف من الجنود الإسرائيليين لإطلاق كافة الأسرى

قال رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، اليوم الخميس، إن الحركة لديها عدد من الجنود الإسرائيليين المحتجزين كرهائن يكفي للتفاوض على إطلاق سراح جميع السجناء الفلسطينيين في إسرائيل.

وأشار مشعل إلى أنه لا يمكن الوصول للرهائن الأجانب تحت القصف الإسرائيلي، مطالبًا بوقف القصف ليتسنى للحركة جمع المحتجزين المدنيين لضمان سلامتهم.

وأضاف مشعل أن تهجير أهالي غزة إذا وقع سيضر مصر والأردن، مؤكدًا رفض الحركة الرحيل عن غزة، وفقاً للعربية.

وكشف عن أن الدول التي وضعت حماس على قوائم "الإرهاب" تتواصل مع الحركة عبر طرف ثالث، وتم إبلاغ بعض الدول باستعداد حماس لتسليم الأسرى المدنيين، مؤكدًا أن الحركة معنية فقط بالأسرى العسكريين الإسرائيليين.