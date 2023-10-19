مشعل: لدينا عدد كاف من الجنود الإسرائيليين لإطلاق كافة الأسرى
قال رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، اليوم الخميس، إن الحركة لديها عدد من الجنود الإسرائيليين المحتجزين كرهائن يكفي للتفاوض على إطلاق سراح جميع السجناء الفلسطينيين في إسرائيل.
وأشار مشعل إلى أنه لا يمكن الوصول للرهائن الأجانب تحت القصف الإسرائيلي، مطالبًا بوقف القصف ليتسنى للحركة جمع المحتجزين المدنيين لضمان سلامتهم.
وأضاف مشعل أن تهجير أهالي غزة إذا وقع سيضر مصر والأردن، مؤكدًا رفض الحركة الرحيل عن غزة، وفقاً للعربية.
وكشف عن أن الدول التي وضعت حماس على قوائم "الإرهاب" تتواصل مع الحركة عبر طرف ثالث، وتم إبلاغ بعض الدول باستعداد حماس لتسليم الأسرى المدنيين، مؤكدًا أن الحركة معنية فقط بالأسرى العسكريين الإسرائيليين.
ورفض رئيس حركة حماس في الخارج أن تنحصر المساعدات الإنسانية لأهالي جنوب قطاع غزة.
وأوضح أن الهجوم على إسرائيل كان مغامرة مدروسة، وأن حسابات العملية ضد إسرائيل كانت في إطار ضيق، ولتحقيق عنصر المفاجأة لم يعرف بالعملية الجميع، مؤكدًا أن الحركة تضع استراتيجية المقاومة، فيما تتخذ كتائب القسام القرار الميداني للعمليات.
وأكد مشعل أن حركة حماس والفصائل الفلسطينية لا تستهدف المدنيين في إسرائيل، وأن تركيزها على قتال أفراد الجيش الإسرائيلي فقط، في الوقت الذي تستهدف فيه إسرائيل المدنيين الفلسطينيين بشكل عشوائي.
ووصف الموقف العربي تجاه الوضع الحالي في غزة بالـ"جيد"، مطالبًا العرب بالتدخل لحماية غزة، مثلما طالب بموقف عربي إسلامي يضغط على الغرب لوقف الحرب.