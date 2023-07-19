مقتل جنديين سوريين بقصف إسرائيلي لمحيط دمشق

في الإطار ذاته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل اثنين من الميليشيات التابعة لإيران من جنسية غير سورية، إلى جانب مقتل أحد عناصر قوات النظام السوري وإصابة 4 آخرين بجراح متفاوتة، خلال القصف.

وأوضح المرصد عبر موقعه الإلكتروني، أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود معلومات عن قتلى آخرين.

وذكر أن القصف الإسرائيلي تسبب بتدمير معدات عسكرية ولوجستية تابعة للميليشيات الإيرانية، في الأماكن المستهدفة.

وأشار إلى أن تلك المناطق هي مواقع تابعة لتنظيم "حزب الله" اللبناني، والميليشيات الإيرانية وتقع قرب مطار الديماس ومنطقة الصبورة.

في المقابل، نفى مصدر قيادي في تنظيم "حزب الله" اللبناني استهداف أي من مواقعه أو مستودعاته في المناطق المستهدفة بالقصف الإسرائيلي.