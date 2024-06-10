وزير المالية الإسرائيلي: استقالة غانتس تلبي أهداف السنوار ونصر الله

اعتبر وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، أن استقالة بيني غانتس من حكومة الحرب كانت هدف زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وإيران.

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عبر منصة "إكس" مخاطبًا غانتس، "ليس هناك عمل أقل مسؤولية من الاستقالة من الحكومة في زمن الحرب، وعندما تتزايد التهديدات في الشمال، ولا يزال المختطفون يموتون في أنفاق حماس، وعشرات الآلاف من السكان خارج منازلهم ويتوقعون منا أن نتحد ونضعهم في الوسط".

وأضاف "هذا بالضبط ما كان يهدف إليه السنوار ونصر الله وإيران، وللأسف أنتم تلبّون طلبهم".